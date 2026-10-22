Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto "Uffici di prossimità" - Tuttoggi.info

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Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto “Uffici di prossimità”

ItalPress

Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto “Uffici di prossimità”

Gio, 22/10/2026 - 23:03

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SCIACCA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Avvicinare la giustizia ai cittadini, a partire da quelli più fragili e da chi vive lontano dai tribunali. Fa tappa al tribunale Sciacca “Uffici di prossimità”, il progetto voluto dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez per presentare i nuovi punti di riferimento sul territorio. Si tratta di sportelli aperti nei Comuni e collegati ai tribunali competenti che offrono orientamento e assistenza per le pratiche che non richiedono un avvocato e permettono di depositare istanze e ricorsi senza spostarsi fino al palazzo di giustizia.
mrc/azn

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