Giustizia, Mattarella "Magistrati non siano condizionati da altri poteri" - Tuttoggi.info

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Giustizia, Mattarella “Magistrati non siano condizionati da altri poteri”

ItalPress

Giustizia, Mattarella “Magistrati non siano condizionati da altri poteri”

Mar, 10/11/2026 - 22:03

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ROMA (ITALPRESS) – “La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni. In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.
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(Fonte video: Quirinale)

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