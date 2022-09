Giustizia, Cartabia “Concluderemo le riforme entro ottobre” - Tuttoggi

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Noi concluderemo gli impegni che avremo sulla giustizia prima di lasciare questa esperienza di governo, anche superando difficoltà e differenze di vedute che, non ce lo neghiamo, erano fortemente presenti nella maggioranza politica che sosteneva l’esecutivo”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio.“Una soddisfazione, se posso esprimerla alla fine di questa esperienza – ha aggiunto -, ha a che vedere con il metodo: abbiamo avuto il privilegio di accompagnare una trasformazione così importante del settore giustizia in Italia attraverso il raggiungimento di intese condivise, dopo decennali contrapposizioni, oserei dire dissidi, sul tema della giustizia”.

– foto Agenziafotogramma.it –