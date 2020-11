Giuseppe Zuccatelli nuovo commissario alla sanità in Calabria - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “In CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. E’ il dottor Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti”. Lo rende noto su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

Zuccatelli, commissario straordinario del policlinico universitario di Catanzaro, prende il posto del generale Saverio Cotticelli, travolto dalla bufera dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera alla trasmissione di Rai3 “Titolo Quinto”. Cotticelli, in sostanza, incalzato dalle domande alla fine ha dovuto ammettere che spettava proprio a lui predisporre quel piano Covid per la Calabria che invece ancora non c’è. Dichiarazioni che hanno provocato una generale sollevazione di scudi in una regione che, proprio per le carenze sanitarie, è stata inserita nelle zone “rosse” nell’ultimo Dpcm, costretta dunque a un severo lockdown.

“Il commissario per la sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, va sostituito con effetto immediato – ha dichiarato questa mattina il premier, Giuseppe Conte -. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”.

(ITALPRESS).