Giuseppe e Giuseppina sposi dopo 30 anni d'amore - Tuttoggi.info

Il matrimonio con rito civile a Castel Ritaldi officiato dalla sindaca Sabbatini. Pino e Pina sposi dopo quasi 30 anni insieme

Sposi dopo 30 anni d’amore: Giuseppe Reali e Giuseppina Perugini si sono uniti infatti in matrimonio a Castel Ritaldi, ufficializzando un’unione che è in essere da quasi tre decenni. A celebrare le nozze di Pino e Pina, come tutti li conoscono, è stata la sindaca di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini.

Ad accompagnare gli sposi in Comune, per il rito civile, la figlia di lei ed un testimone dello sposo.

Ed è proprio la prima cittadina ad evidenziare che “Pina e Peppe si sono detti il fatidico ‘Sì’ in una cerimonia semplice, perché loro sono così, riservati e semplici. Posso affermare che è stato un onore celebrare questo matrimonio ed emozionante veder coronare un rapporto d’amore reciproco ben consolidato. Auguro a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Castel Ritaldi una vita felice, piena di gioia e consapevolezza, quello che oggi li ha portati fino a qui. Tanti auguri”.