Giuristi ad Assisi: dibattito sulla creatività della giurisdizione e le sfide della riforma della giustizia  - Tuttoggi.info

Lunedì 15 settembre, un confronto tra esperti sul ruolo della legge e le tensioni tra Magistratura e Governo nel contesto della riforma giudiziaria italiana

(Assisi) Un importante momento di riflessione e confronto si terrà presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Perugia nell’ambito della rassegna culturale Il Cortile di San Francesco. L’evento, intitolato “Giurisdizione creativa e applicazione della legge. La riforma della giustizia”, si propone di analizzare le sfide e le tensioni che attraversano il sistema giudiziario italiano, con particolare attenzione alle recenti controversie tra Magistratura e Governo.





Il dibattito vedrà la partecipazione di due figure di spicco nel panorama giuridico nazionale: il dott. Rocco Gustavo Maruotti, Segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati e noto esperto di diritto processuale, e l’avvocato Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia e accademico di rilievo. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Simone Budelli, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia, noto per la sua capacità di condurre discussioni tecniche in modo chiaro e coinvolgente.





L’evento si inserisce in un contesto di grande attualità, in cui si discute della riforma della giustizia avviata dal Governo e delle recenti polemiche sulla legittimità delle decisioni adottate in materia di immigrazione. Il confronto tra i due esperti si concentrerà sulla “giurisdizione creativa”, un concetto che mette in luce come l’interpretazione della legge possa essere influenzata da fattori politici e sociali, e sulla sua applicazione concreta nel sistema giudiziario italiano.





Il dibattito si propone di approfondire anche il ruolo della magistratura e le sue relazioni con le istituzioni politiche, in un momento in cui la legge e la sua interpretazione sono al centro di un acceso scontro pubblico. La discussione si svilupperà partendo dal tema della creatività giurisdizionale, collegandolo alle recenti tensioni tra Magistratura e Governo, e analizzando le implicazioni di tali dinamiche sulla credibilità e l’efficacia del sistema giudiziario.





L’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con 2 crediti formativi, rappresenta un’occasione importante per operatori del diritto, studenti e cittadini interessati a comprendere le sfide di una riforma che mira a modernizzare e rendere più efficiente la giustizia italiana, senza però perdere di vista i valori di indipendenza e imparzialità.





L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per gli studenti di UniStraPG e della Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura – Seraphicum sono previsti crediti formativi, previa registrazione al link ufficiale.





In un’epoca in cui la legge si confronta con le sfide della società moderna, l’appuntamento di Assisi rappresenta un momento di approfondimento e dialogo fondamentale per tutti coloro che operano nel mondo giuridico e per chiunque voglia contribuire al dibattito sul futuro della giustizia in Italia.