Morte Giulia Fedele, l’amica alla guida è indagata per omicidio stradale

Oggi l'esame esterno sul corpo. Il cordoglio degli ultras del Folignl

E’ indagata per omicidio stradale la diciannovenne che era alla guida dell’auto schiantatasi all’alba di domenica 21 maggio contro un new jersey sulla ss75 Centrale Umbra, causando la morte di Giulia Fedele. La formalizzazione è avvenuta da parte del pm Giuseppe Petrazzini che coordina le indagini sull’incidente. La formalizzazione dell’accusa permetterà così di intraprendere tutti i necessari accertamenti per verificare l’esatta dinamica della tragedia.

Esame esterno e autopsia

Oggi intanto il medico legale Luca Tomassini effettuerà l‘esame esterno sul corpo di Giulia. Poi si deciderà se procedere con l’autopsia o meno. Non ancora noti i risultati tossicologici e l’alcol test effettuati sulla conducente. Le due amiche che erano in auto con la 22enne deceduta, nell’immediato dell’incidente, sono state ricoverate a Foligno e a Perugia. Lunedì sono state però dimesse.

Gli Ultras del Foligno Calcio

Intanto un messaggio di cordoglio per Giulia Fedele, dopo il Pugilli, arriva anche dagli Ultras del Foligno Calcio: “Come folignati ci sentiamo tremare il cuore per un angelo venuto a mancare troppo presto. Ci troviamo a scrivere poche righe, probabilmente inutili, ma sentite, per dimostrare la nostra vicinanza ai familiari di una figlia di Foligno che non c’è più. Estremamente commossi i folignati ti stringono forte ovunque tu sia. Convinti che tu giovane angelo veglierai sui tuoi cari e su tutta Foligno“.