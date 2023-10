Giulia e Stelvio Quadrifoglio, adrenalina pura - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Giulia e Stelvio Quadrifoglio, sono la quintessenza di quello che una volta si chiamava “alfismo”. Ovvero ruspante, genuino, divertente. E ci mancherebbe, avendo a disposizione sotto al cofano a fronte di 1.660 chili la bellezza di 520 cavalli. Tutti rigorosamente generati dal V6 da 2.9 litri di cilindrata, nemmeno un cavallo è generato dalle batterie elettriche. Ad aggiungere adrenalina lo scarico Akrapovic, che borbotta anche al minimo. Per passare da zero a 100 servono meno di 4 secondi, sia per Giulia che per Stelvio, che rispettivamente hanno una velocità massima monstre di 309 e 285 km/h. I prezzi sono in linea con questa filosofia: la Giulia parte da 95.300 euro e la Stelvio da 104.500 euro.

tvi/gtr