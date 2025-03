Giulia Cecchettin, foto rubata da altare chiesa Saonara: denunciato 70enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – E’ stata recuperata a Verbania la foto di Giulia Cecchettin, rubata dall’altare della chiesa San Martino di Saonara, nel padovano. Un 70enne è stato denunciato.

A segnalare il furto era stato Andrea Camerotto, lo zio della giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il parroco della chiesa, don Francesco Silvano Monetti, ha messo a disposizione dei carabinieri le immagini di videosorveglianza interne ed esterne della chiesa, che hanno consentito di accertare che il furto era stato commesso il 27 marzo scorso alle 15:23 da un uomo che poi si era allontanato a bordo di una Fiat Punto. I dati acquisiti hanno permesso di individuare come presunto responsabile un settantenne residente a Verbania.

L’indagato, messo di fronte alle proprie responsabilità e prima che la perquisizione avesse inizio, spontaneamente ha consegnato ai militari la cornice contenente la foto rubata ancora perfettamente integra che verrà poi riposizionata in chiesa.

“Qualcuno ha rubato o nascosto la foto di Giulia Cecchettin posta sull’altare in chiesa a Saonara. Ci sono telecamere in chiesa. Niente di grave, ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia” aveva scritto oggi in un post su Facebook Andrea Camerotto, aggiungendo: “Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi”.