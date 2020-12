“Stiamo lavorando a una legge, che abbiamo chiamato ‘Salva mare’, con la quale si chiede ai pescatori che con le reti tirano su la plastica, di portarla a terra e non ributtarla a mare. Sembra una cosa semplicissima, quasi ovvia, ma al momento non c’è alcun regolamento che lo preveda”. Lo ha detto Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.

abr/mrv/red