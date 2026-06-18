 Giubileo, la spesa dei turisti stranieri a Roma ha superato i 10 miliardi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Giubileo, la spesa dei turisti stranieri a Roma ha superato i 10 miliardi

ItalPress

Giubileo, la spesa dei turisti stranieri a Roma ha superato i 10 miliardi

Gio, 18/06/2026 - 21:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Il Giubileo ha fatto volare le presenze dei turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal rapporto sull’economia del Lazio della Banca d’Italia. Nel Lazio gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti in modo molto più marcato rispetto alla media nazionale. Oltre un terzo dell’incremento è attribuibile ai visitatori arrivati appositamente per il Giubileo. Nonostante molti abbiano scelto di soggiornare in strutture religiose, la spesa turistica ha registrato un forte aumento, sostenuta in larga parte proprio dai pellegrini e dai visitatori legati all’evento giubilare. I consumi regionali hanno così mostrato un netto rafforzamento rispetto all’anno precedente. Il rapporto evidenzia tuttavia un rallentamento dell’economia del Lazio nel 2025. La crescita si è ridotta rispetto all’anno precedente, pur mantenendosi leggermente superiore alla media nazionale grazie anche all’effetto positivo del Giubileo e degli investimenti finanziati dal Pnrr. L’attività economica è stata sostenuta soprattutto dai consumi delle famiglie e dagli investimenti, in particolare quelli destinati alle opere pubbliche connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza e agli interventi per il Giubileo. Un contributo favorevole è arrivato anche dall’andamento delle esportazioni di beni.
gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!