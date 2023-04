“Giù le mani dai castori in Valtiberina”, animalisti insorgono dopo annunciata ipotesi di “rimozione”

“Una rimozione dei castori, come l’ha definita il sottosegretario, in realtà vuole dire eradicazione violenta – scrivono gli animalisti dell’Aidaa – quello che vogliamo spiegare è che il castoro non è un animale distruttore e che la sua presenza non è nefasta ma rappresenta un vantaggio anche se la reintroduzione (tra l’altro bene accolta dalla popolazione della Valtiberina) è avvenuta in maniera non programmata”. Pare infatti che l’”abbondante” ricomparsa dei castori eurasiatici – come sottolineato in Parlamento – “risulti attribuibile ad immissioni di natura illegale e non autorizzate dalle autorità competenti”.

Barbaro nella commissione Ambiente della Camera aveva invitato Toscana e Umbria a pianificare interventi gestionali urgenti “necessari in relazione ai gravi impatti che la specie verosimilmente produrrà ad un ecosistema delicato come i corsi d’acqua, nonché a specie ed habitat ad essi collegati, anche di interesse comunitario”.