Giro ciclo-pedonale di Todi, lavori dal 22 gennaio - Tuttoggi.info

Per l'esecuzione dei lavori saranno necessarie alcune modifiche al traffico veicolare

Prenderanno il via lunedì 22 gennaio i lavori per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale nel tratto urbano tra Porta Perugina e Porta Orvietana, parte della circonvallazione cittadina che costeggia il terzo cerchio delle mura urbiche.

L’intervento, per un valore complessivo di 250 mila euro, di cui 200 finanziati con i fondi del PSR, vedrà l’esecuzione del percorso dedicato a pedoni e biciclette sull’attuale sede stradale, dove non già presente il marciapiede, che verrà in ogni caso allargato e uniformato: avrà una larghezza minima di 1,5 metri e sarà rialzato di circa 7 centimetri rispetto alla carreggiata veicolare che resterà, come è già attualmente, a senso unico, con una larghezza variabile dai 3,5 ai 5 metri.

Per l’esecuzione dei lavori saranno necessarie alcune modifiche al traffico veicolare. A partire da lunedì, il tratto interessato sarà interdetto alla circolazione, salvo ovviamente per i residenti (due abitazioni) e per i mezzi di soccorso. Al mattino il transito degli autobus scolastici sarà garantito tramite movieri, mentre per tutto il resto della giornata Busitalia si è fatta carico di una diversa organizzazione del trasporto. I tempi contrattuali prevedono il completamento entro 90 giorni, con l’obiettivo quindi di finire l’opera in tempo utile per l’avvio della stagione turistica.

“Si tratta di un altro intervento a lungo atteso – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – che qualificherà il tratto interessato anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, oltre che sotto l’aspetto della sicurezza: previste infatti staccionate in legno di protezione a valle, nonché con la sistemazione di un’area verde belvedere”.

Prevista la visualizzazione del percorso con la coloritura del cordolo che separa la carreggiata dal marciapiede e l’introduzione del sistema catarifrangente del tipo a “occhi di gatto”, con l’integrazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Da ultimo si procederà al ripristino della pavimentazione della carreggiata attraverso il taglio e la fresatura dell’attuale asfalto con la sostituzione di nuovo conglomerato bituminoso. Saranno inseriti infine due attraversamenti pedonali, uno proprio all’altezza di Porta Perugina e l’altro, alla fine del nuovo percorso, nel punto di intersezione con l’attuale tratto pedonale già esistente dall’altra parte della strada e che, costeggiando la restaurata Porta Orvietana, permette di raggiungere il parcheggio e l’impianto di risalita meccanizzata.

“Come Amministrazione comunale – evidenzia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – diamo corpo al progressivo miglioramento della vivibilità e fruizione della città. Mentre si avviano i lavori, con gli uffici si sta lavorando sulla fattibilità tecnica ed economica per la prosecuzione del percorso ciclo-pedonale da Porta Orvietana al Tempio della Consolazione, rendendo completo quello che tutti chiamano “Il Giro di Todi”.