Girano con droga e assegni rubati, denunciati due giovani - Tuttoggi

A quel punto, gli agenti hanno identificato l’altro giovane – un cittadino straniero, di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine: indosso a lui e anche in casa aveva un borsello asportato domenica all’interno di un esercizio commerciale della zona. Gli agenti hanno anche ritrovato alcuni involucri in cellophane contenenti della sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; tre blocchetti di assegni e denaro contante pari a 700 euro dei quali non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Per questi motivi, al termine degli accertamenti di rito, il 26enne è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e ricettazione. Gli assegni, il denaro e lo stupefacente, invece, sono stati sottoposti a sequestro. Il 18enne datosi alla fuga, invece, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.