Gioventù Musicale Foligno, il programma

share

Presentata la XXV stagione della “Gioventù Musicale Foligno”, che si pone l’obiettivo di sviluppare nei giovani l’amore per la musica attraverso la conoscenza dei vari generi, stili e forme musicali. Si terranno complessivamente 13 concerti (10 di mattina).

Il concerto inaugurale – ha ricordato stamani il direttore artistico della rassegna, il maestro Giuseppe Pelli – si terrà il 2 ottobre, alle 11, all’Auditorium San Domenico. E’ uno spettacolo di musica e danza “Aromas y perfumes de Andalucia” con il maestro Josè Manuele Cuenca, al pianoforte, e la ballerina di flamenco, Immaculada Murciano.

Nel corso dell’incontro è stata ricordata l’importanza di educare i giovani alla musica proprio perché, soprattutto a scuola, si forma l’amore per la musica degli studenti. Tra gli altri appuntamenti si segnalano i concerti natalizi all’Auditorium San Domenico, il primo, giovedì 19 dicembre, alle 11, con il concerto dei cori e ensemble strumentali delle scuole del Comune di Foligno, e il secondo, domenica 22 dicembre, alle 21, con il recital dei migliori allievi dell’Accademia di Belcanto. Previsto anche un evento in occasione delle iniziative per la giornata della donna con un recital al femminile, poesia lirica e pianistica.

Anche quest’anno verranno assegnate 8 borse di studio a giovani musicisti nell’ambito del concorso bandito da Gioventù Musicale Foligno con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

share

Stampa