Giovanissimo picchia un altro ragazzo dopo lite in un locale

Fuori da un locale di Magione, pugni e colpi al volto con la cintura: 19enne denunciato, il 22enne in ospedale con prognosi di 40 giorni

Picchia un altro ragazzo provocandogli lesioni al volto, dopo una lite per futili motivi in un locale del lungolago di San Feliciano di Magione.

Il 19enne aggressore, una volta identificato grazie anche ai racconti di alcuni testimoni, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Magione per lesioni personali.

Il 22enne picchiato, di origini marocchine – l’aggressore è un italiano – ha riportato lesioni al volte giudicate guaribili in 40 giorni, salvo complicazioni. E’ stato curato all’ospedale di Perugia.

L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi, alla presenza di altre persone, all’esterno del locale. Chi ha assistito al pestaggio ha riferito che l’aggressore avrebbe colpito la vittima al volto con dei pugni e con l’utilizzo di una cintura, probabilmente dal lato della fibbia in metallo, causandogli profonde lacerazioni.

Il ventiduenne ha successivamente fatto ricorso alle cure mediche, ed è stato ricoverato presso l’ospedale di Perugia e poi dimesso appunto con prognosi di giorni 40 per le lesioni riportate.

I carabinieri, grazie agli elementi raccolti nei giorni immediatamente successivi all’aggressione, sono giunti in breve periodo all’identificazione del presunto responsabile, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Perugia per lesioni personali.