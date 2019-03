Giovanissimo Dj di Amelia denunciato per spaccio di droga

L’impegno costante dei militari del Comando Provinciale di Terni nel continuo controllo dei luoghi ed aree di maggior “consumo” delle sostanze stupefacenti ha portato al deferimento in stato di libertà per spaccio di un giovane dj amerino.

I Carabinieri della Stazione di Narni Scalo (TR), impegnati nell’identificazione dei soggetti in transito la sera lungo strada di Fiacchignano, nella zona dello scalo narnese, hanno fermato un’auto con a bordo un ragazzo amerino poco più che ventenne. La non giustificata e crescente tensione che agitava il giovane nel corso della verifica di routine dei documenti personali e veicolari ha portato i militari ad insospettirsi.

La successiva confusa e evasiva risposta negativa del 22enne alla richiesta dei Carabinieri dell’eventuale presenza sul veicolo di sostanze stupefacenti ha avvalorato la sensazione che avesse qualcosa da nascondere. L’alea del dubbio trovava la sua forma materiale nella concreta consistenza del panetto di hashish da 50 grammi che, trovato dai militari nascosto sotto il sedile, era la “materia prima”, di cui il ragazzo si era appena rifornito allo scalo, da cui ricavare e confezionare le dosi da spacciare al dettaglio ai consumatori di Amelia (TR).

Il giovane, un dj già in passato resosi responsabile di analoghi reati, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

