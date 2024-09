Giovani, Mons. Fisichella: "Politica non si improvvisa, serve formazione" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - “In politica bisogna essere in relazione con l’impegno che comporta la tua responsabilità politica, non per prendere i voti. Oggi il mio compito è un altro, più che parlare di politica. Don Sturzo diceva ‘ho sempre percepito la mia vita in politica come un dovere, e il dovere è speranza’. Il futuro richiama la speranza, e il presente è determinato dalla speranza. Impegnatevi in politica sapendo che questo significa grande responsabilità, prima di tutto nei confronti di voi stessi”. Lo ha dichiarato Mons. Rino Fisichella nel corso dell’evento all’Università degli studi Link a Roma in cui sono state premiate le 60 giovani promesse della politica italiana. L’evento è promosso dall’associazione 'La Giovane Roma' in collaborazione con il magazine 'Politica'. I giovani selezionati, tutti under 30, si sono già distinti all'interno delle principali istituzioni del Paese, sia a livello nazionale che locale.

“Chi si impegna in politica ha bisogno di formazione, non ci si improvvisa. Serve una scelta, un dovere, attraverso cui vivere e sperimentarla. Non sottovalutate il momento storico che siete chiamati a vivere: la grande sfida che ci attende è quella di una nuova cultura. Della cultura digitale, dell’intelligenza artificiale, che modifica la natura dell’uomo in modo determinante. - ha aggiunto Fisichella - Ancora non c’è piena consapevolezza che siamo dinnanzi a una svolta antropologica formidabile, determinata da una nuova cultura globale e globalizzata. Il mistero non è ciò che non si capisce, il mistero è ciò che ci viene fatto conoscere. L’uomo non deve mai diventare schiavo della tecnologia. Quindi attenzione, voi giovani che volete impegnarvi nella politica, ad avere formazione e capacità di pensiero. Se pensiero è debole la politica è debole”.