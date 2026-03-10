 Giovani, Magatti (Unicat): "Una ricerca che evidenzia il loro potenziale"’ - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

tecnical

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

Mar, 10/03/2026 - 20:02

Condividi su:

(Adnkronos) – “Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma anche pieno di problemi. Questa generazione chiede, forse troppo a bassa voce, un cambiamento, e si ritrova a combattere sia con sé stessa sia con adulti che hanno creato un mondo troppo complicato”. È quanto riferito da Mauro Magatti, professore di Sociologia dell’università Cattolica di Milano, intervenuto a Roma alla presentazione dei risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio permanente di Fondazione Unhate sulla condizione giovanile in Italia: “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione”, uno studio sulla fragilità degli italiani tra i 13 e i 24 anni. 

  

Poi aggiunge: “Dobbiamo creare le condizioni idonee per far sì che questo potenziale nascosto emerga, un potenziale messo in evidenza proprio dalla ricerca. I numeri dicono che un giovane su cinque fa un percorso positivo nella propria adolescenza, ma anche che uno su quattro vive una situazione di blocco, di chiusura, di rifiuto. Ecco, dobbiamo mettere in campo azioni dentro i territori che invertano questa tendenza, portando a crescere la percentuale di giovani che vivono la potenziale apertura come un vero processo di attivazione”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!