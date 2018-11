Giovani Imprenditori Confindustria, l’Umbria ospita il Forum annuale dell’Interregionale del Centro

Sarà l’Umbria ad ospitare quest’anno il tredicesimo forum dell’Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, un comitato che riunisce i gruppi giovani imprenditori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con l’obiettivo di rafforzare la condivisione di valori e progetti tra gli imprenditori under 40 delle quattro regioni.

Il tema di quest’anno è #SIAMO 4.0. La Corporate Sustainability nell’era dell’Industria 4.0, una tavola rotonda che si svolgerà il 17 novembre a partire dalle 9.30 nell’aula magna della facoltà di Agraria a Perugia.

“La Corporate Sustainability – ha sottolineato Ilaria Caporali, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria – è la chiave che può consentire alle imprese di differenziare le modalità con cui operano sul mercato, attraverso la creazione di valori per i clienti, i dipendenti e i diversi stakeholder di riferimento.

Significa etica ed equità nella gestione delle risorse umane, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tracciabilità e qualità dei prodotti, strumenti di finanza straordinaria per sostenere investimenti e ridurre sprechi e impatti sull’ambiente”.

Tutti temi che saranno affrontati nel corso della tavola rotonda, moderata dalla giornalista Noemi Campanella, grazie al contributo di imprenditori, esperti e professionisti provenienti dai diversi territori che offriranno una visione di sintesi delle grandi opportunità che la Corporate Sustainability offre al sistema economico, produttivo, sociale e ambientale.

In particolare saranno approfondite alcune componenti del Corporate Sustainability: la Sostenibilità, intesa come ricerca di equilibrio tra risposta a bisogni del presente e del futuro; l’Impresa, come soggetto promotore della ricerca di equilibrio, che può avvalersi di strumenti di finanza straordinaria per essere competitiva e durevole;

Ambiente, come scenario che necessita rispetto soprattutto per preservare i bisogni delle future generazioni; Manifattura, come sistema produttivo responsabile, innovativo, integrato, smart; 4.0 e Occupazione, come condizione di salvaguardia della dignità umana, della diversità, dell’inclusione e della crescita professionale e sociale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, del presidente Confindustria Umbria Antonio Alunni e di Ilaria Caporali, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria.

A chiudere i lavori sarà il Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Alessio Rossi.

PROGRAMMA

9.00 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI – Caffè di benvenuto offerto da Liomatic;

9.40 – SALUTI ISTITUZIONALI

Andrea Romizi – Sindaco di Perugia

Antonio Alunni – Presidente Confindustria Umbria

Ilaria Caporali – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Umbria

10.00 – INTERVENTO INTRODUTTIVO – “Megatrends. Essere competitivi in un mondo che cambia” – Paolo Taticchi – Professore di Management e Sustainability

10.20 – “S di Sustainability” – Contributo dei Past President che hanno costituito l’Interregionale del Centro: Mauro Barnabei, Sergio Fornai, Francesca Colaiacovo, Orietta Varnelli

10.50 – “I di Impresa” – Gli strumenti di finanza straordinaria: Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum

11.10 – “I di Impresa” – Le infrastrutture digitali: Fabrizio Fragasso, Direttore Vendite Corporate Area Centro Sud di Vodafone Italia

11.30 – “A di Ambiente” – a cura del GGI LAZIO – Marco Ravazzolo, Aree Politiche Industriali Confindustria – Francesco Borgomeo, Presidente Saxa Gres Spa;

12.00 – “M di Manifattura”, a cura del GGI MARCHE – Roberta Faraotti, Fainplast Srl – Giovanni Fileni, Fondatore Fileni Simar Srl

12.30 – “O di Occupazione”, a cura del GGI ABRUZZO – Erika Rastelli, Corporate Manager ARAN World S.r.l.U. – Antonio Bonardo, Public Affairs Senior Director GI GROUP Spa; Fabio Palladino, Responsabile Commerciale Repas Lunch Coupon Srl;

13.00 – CONCLUSIONI

Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

