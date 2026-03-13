 Giovani donne umbre, aperto il bando per la formazione con certificazione PMI riconosciuta a livello internazionale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Giovani donne umbre, aperto il bando per la formazione con certificazione PMI riconosciuta a livello internazionale

Redazione

Giovani donne umbre, aperto il bando per la formazione con certificazione PMI riconosciuta a livello internazionale

Ven, 13/03/2026 - 07:42

Condividi su:

Sono aperte le candidature per il Bando “Bootcamp PM”, il programma gratuito pensato per formare giovani donne – tra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliate in Umbria con background umanistico, sociale e/o culturale – in Project Manager nel settore IT e favorire l’accesso al lavoro digitale.

Il percorso è realizzato nell’ambito del progetto Erasmus+ Shift4IT e si rivolge a chi è interessata a una carriera nell’IT senza necessariamente orientarsi alla programmazione, puntando invece su competenze di organizzazione, comunicazione e gestione dei progetti. Bootcamp PM è un percorso blended di 170 ore complessive (75 online e 95 in presenza) articolato in quattro moduli: logica di sviluppo dei prodotti IT, progettazione UX/UI, metodologia Agile e gestione dei progetti. Non è richiesta alcuna conoscenza informatica preliminare, ma sono essenziali motivazione, partecipazione attiva e impegno a completare il programma.

Il programma include un percorso di certificazione di Project Management riconosciuto a livello internazionale in conformità con gli standard del Project Management Institute (PMI), con requisito di completamento di almeno il 70% delle attività formative previste. Sono previste anche opportunità di talent scouting e contatto con aziende IT grazie al tutoring di CONFAPI e workshop con esperti del settore.

Al seguente link è possibile visionare il calendario degli appuntamenti e leggere tutti i requisiti necessari per accedere, le domande scadono il 27 marzo 2026.

Tutte le partecipanti prenderanno poi parte all’evento del Social Hackathon Umbria 2026 (SHU2026), maratona di co-creazione di soluzioni digitali a impatto sociale che si terrà a Cascia dal 16 al 19 luglio, con la partecipazione di oltre 300 social hackers da tutto il mondo.

Le 20 partecipanti saranno scelte in base alla motivazione (valutata) e a titoli di preferenza indicati nel bando (tra cui: disoccupazione/inoccupazione, svantaggio socio-economico, maggiore età, ordine cronologico di presentazione). Le candidature sono già aperte e scadranno venerdì 27 marzo, si può inviare la propria domanda tramite form online disponibile nella pagina ufficiale del bando.

Link: https://www.socialhackademy.it/migliora-le-tue-competenze-digitali/

Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@egina.eu con oggetto “Bando Bootcamp PM”.


Luogo: umbria, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!