Giovani donne umbre, aperto il bando per la formazione con certificazione PMI riconosciuta a livello internazionale - Tuttoggi.info

Sono aperte le candidature per il Bando “Bootcamp PM”, il programma gratuito pensato per formare giovani donne – tra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliate in Umbria con background umanistico, sociale e/o culturale – in Project Manager nel settore IT e favorire l’accesso al lavoro digitale.

Il percorso è realizzato nell’ambito del progetto Erasmus+ Shift4IT e si rivolge a chi è interessata a una carriera nell’IT senza necessariamente orientarsi alla programmazione, puntando invece su competenze di organizzazione, comunicazione e gestione dei progetti. Bootcamp PM è un percorso blended di 170 ore complessive (75 online e 95 in presenza) articolato in quattro moduli: logica di sviluppo dei prodotti IT, progettazione UX/UI, metodologia Agile e gestione dei progetti. Non è richiesta alcuna conoscenza informatica preliminare, ma sono essenziali motivazione, partecipazione attiva e impegno a completare il programma.

Il programma include un percorso di certificazione di Project Management riconosciuto a livello internazionale in conformità con gli standard del Project Management Institute (PMI), con requisito di completamento di almeno il 70% delle attività formative previste. Sono previste anche opportunità di talent scouting e contatto con aziende IT grazie al tutoring di CONFAPI e workshop con esperti del settore.

Al seguente link è possibile visionare il calendario degli appuntamenti e leggere tutti i requisiti necessari per accedere, le domande scadono il 27 marzo 2026.

Tutte le partecipanti prenderanno poi parte all’evento del Social Hackathon Umbria 2026 (SHU2026), maratona di co-creazione di soluzioni digitali a impatto sociale che si terrà a Cascia dal 16 al 19 luglio, con la partecipazione di oltre 300 social hackers da tutto il mondo.

Le 20 partecipanti saranno scelte in base alla motivazione (valutata) e a titoli di preferenza indicati nel bando (tra cui: disoccupazione/inoccupazione, svantaggio socio-economico, maggiore età, ordine cronologico di presentazione). Le candidature sono già aperte e scadranno venerdì 27 marzo, si può inviare la propria domanda tramite form online disponibile nella pagina ufficiale del bando.

Link: https://www.socialhackademy.it/migliora-le-tue-competenze-digitali/

Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@egina.eu con oggetto “Bando Bootcamp PM”.





