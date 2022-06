Giovane sparisce nel nulla, la Polizia la ritrova a casa del fidanzato

Ragazza rintracciata grazie alla localizzazione dei cellulari

Aveva fatto perdere le proprie tracce, non rispondendo alle chiamate della famiglia che, spaventata, si è rivolta alle forze dell’ordine. Così la polizia di Perugia è intervenuta, in zona Elce, dopo aver ricevuto la segnalazione della mamma della ragazza, dalla Sala operativa della Questura. La giovane non rispondeva alle chiamate dal giorno precedente.

Le indagini

Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative alla famiglia della ragazza, alle sue frequentazioni abituali e ai dispositivi elettronici nella sua disponibilità, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno subito proceduto alla sua geolocalizzazione, riuscendo a ricostruire rapidamente gli ultimi spostamenti.