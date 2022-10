Giovane sorpreso in piazza con il fumo, poche ore dopo arrestato presunto spacciatore 26enne - Tuttoggi

In casa dell'arrestato trovati 22 grammi di hashish e 14 di marijuana, il 23enne sorpreso in centro storico è stato segnalato come assuntore alla prefettura

Ennesimo colpo allo spaccio in pieno centro storico, a Città di Castello, dove i carabinieri hanno arrestato un altro giovane.

Poche ore prima dell’arresto i militari avevano controllato, nel cuore della città, un 23enne trovato in possesso di uno spinello e 4 grammi di hashish. Avviati gli accertamenti investigativi, in poco tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità e all’abitazione del presunto spacciatore, un 26enne originario del Gambia.