Giovane muore dopo un tuffo in piscina

E’ morto tra gli amici, nella piscina di un agriturismo a San Martino in Campo, mentre con loro festeggiava la fine dei corsi universitari. E’ finito in tragedia per uno studente spagnolo il suo programma Erasmus a Perugia.

Fatale, presumibilmente, una congestione seguita al tuffo in piscina. Ma a fare chiarezza sulla morte del giovane sarà l’autopsia disposta dal magistrato.

Il fatale incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato. Secondo quando raccontato dagli amici, il ragazzo, verso sera, si è tuffato in piscina. Gli amici che erano con lui, quando non lo hanno visto riemergere, si sono tuffati per portarlo fuori dall’acqua. Ma il giovane era già privo di sensi.

Inutile l’intervento del personale del 118, giunto nell’agriturimo chiamato ai titolari della struttura. Il personale medico ha provato ad effettuare un massaggio cardiaco, ma non sono riusciti a rianimare il giovane.

Nell’agriturismo sono quindi giunti gli agenti di polizia ed il magistrato. A dare la tragica la notizia ai genitori del giovane il personale del Consolato spagnolo, attivato, così come prevede il protocollo internazionale, dalle autorità italiane.

