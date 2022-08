Giovane aggredita dall’ex fidanzato che le danneggia anche l’auto, rintracciato dalla polizia mentre gioca alle slot machine

Festeggia il compleanno con l'ex fidanzato ma lui beve, gioca alle slot e la aggredisce: interviene la polizia

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, si sono recati nella notte a Ponte San Giovanni per soccorrere una donna, vittima di un’aggressione da parte dell’ex fidanzato. Giunti sul posto, dopo aver rassicurato la donna, gli operatori hanno appreso che nel pomeriggio si era incontrata con il suo ex fidanzato, con il quale aveva deciso di trascorrere la serata insieme per festeggiare il compleanno in un bar.

Durante la serata però, accortasi che il 30enne aveva esagerato col bere oltre che passare tutto il tempo a giocare alle slot machine, si era offerta di riaccompagnarlo a casa. Giunti all’autovettura e a seguito di una discussione, l’uomo ha strappato dalle mani dell’ex compagna la chiave di accensione della macchina.