Giorni zona arancione, ok alla caccia nell’intero Atc

Dopo Emilia Romagna, Marche Toscana e Basilicata, spostamenti fuori dal proprio comune possibili anche in Umbria

Giorni di zona arancione, ok alla caccia nell’intero Atc, anche al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio. Il via libera, secondo quanto comunicato poco fa (martedì sera) da Federcaccia Umbria, è arrivato dall’assessore regionale Roberto Morroni.

Federcaccia aveva sollecitato con una lettera all’assessore Morroni un provvedimento simile a quello assunto da regioni quali Marche, Toscana, Emilia Romagna e Basilicata, che appunto estende all’intero Ambito territoriale il limite entro il quale si può cacciare nei giorni di zona arancione.

Provvedimento che per l’Umbria, quindi, varrà per domani, 30 giugno, e per lunedì 4 gennaio, dato che negli altri giorni di zona rossa non potrà essere praticata la caccia.

Il consigliere regionale del Pd Bettarelli aveva sollecitato l’Umbria a seguire l’esempio di altre Regioni che appunto consentono ai cacciatori gli spostamenti all’interno dell’intero territorio dell’Atc.

Commenti contro la caccia a “L’eredità”;

Flavio Insinna segnalato a vertici Rai e Vigilanza