Giornate FAI di Primavera a Città di Castello - Tuttoggi.info

Un percorso nel cuore del centro storico tifernate alla scoperta di due luoghi ricchi di fascino e storia, entrambi legati all’antica Accademia degli Illuminati: Palazzo Bufalini e Teatro degli Illuminati. È l’esperienza proposta dal Gruppo FAI di Città di Castello per le visite in programma sabato 21 e domenica 22 marzo in occasione delle Giornate di Primavera, che offriranno al pubblico la possibilità di accedere a questi spazi da una prospettiva inedita. L’iniziativa è frutto della sinergia tra istituzioni, società, associazioni e scuole del territorio: partner del progetto sono infatti il Comune di Città di Castello, So.Ge.Pu. S.p.A., il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, il Liceo Statale “Plinio il Giovane”, il Gruppo Comunale Protezione Civile di Città di Castello e ARIRE Radioamatori di Città di Castello.

Promosse dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e giunte ormai alla 34^ edizione, le Giornate FAI di Primavera rappresentano il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano e alle storie che esso custodisce. Quest’anno l’iniziativa coinvolge 780 luoghi in 400 città di tutta Italia, compresa Città di Castello.“Anche quest’anno la collaborazione con il gruppo Fai locale ha dato risultati di grande valorizzazione per il nostro patrimonio artistico e architettonico” dichiara l’assessore alla Cultura e Patrimonio Michela Botteghi, sottolineando come “Le Giornate del Fai siano uno strumento per raggiungere cittadini e visitatori grazie alla campagna nazionale e un’occasione per riscoprire spazi bellissimi che abbiamo intorno a noi ma che spesso non conosciamo direttamente o nella loro vera natura. È il caso degli Teatro degli Illuminati e del Palazzo Bufalini entrambi arricchiti da un apparato decorativo importante. Spero che i tifernati, come nelle edizioni precedenti, colgano questa occasione”.

Il Teatro Comunale degli Illuminati, tra i più antichi teatri dell’Umbria, nasce nel Seicento per iniziativa dell’Accademia degli Illuminati, fondata a Città di Castello nel 1650. Inaugurato nel 1666 come struttura lignea e ricostruito in muratura nel Settecento, nel corso dei secoli ha subito numerosi interventi di restauro, decorazione e ampliamento che ne hanno definito l’aspetto attuale. Fulcro della vita culturale cittadina, il teatro ha ospitato e ospita tuttora opere e spettacoli celebri: durante le Giornate FAI di Primavera sarà possibile immergersi nella sua storia, scoprendo alcune delle locandine originali che raccontano le stagioni artistiche che hanno animato il palcoscenico e le sue sale. Il pubblico potrà inoltre vivere il teatro da una prospettiva del tutto inedita, accedendo a spazi solitamente nascosti agli spettatori come la Sala degli Accademici e il “golfo mistico”, fino al “dietro le quinte” tra palcoscenico, torre scenica e camerini, dove prende vita la magia del teatro.

Palazzo Bufalini, un tempo dimora della potente famiglia omonima e oggi proprietà del Comune di Città di Castello, fu edificato nel Cinquecento su progetto del Vignola e più volte rimaneggiato nei secoli, fino ad assumere le imponenti forme attuali. Dal 1873 ospita il Circolo Tifernate, storica istituzione culturale nella quale è confluita la seicentesca Accademia degli Illuminati. In occasione delle Giornate FAI di Primavera sarà eccezionalmente possibile visitare l’intero piano nobile del palazzo, alla scoperta dei sontuosi ambienti di rappresentanza della città, recentemente restaurati: dal Quadrilatero alla raffinata Sala degli Stucchi, fino al monumentale Salone degli Specchi, un tempo scenario di concerti e feste da ballo. La visita permetterà inoltre di accedere agli spazi del Circolo Tifernate, normalmente riservati ai soci, e di conoscere da vicino l’eredità culturale dell’antica Accademia degli Illuminati.

Le visite guidate saranno condotte dagli “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello e dai volontari del FAI tifernate e saranno organizzate a intervalli regolari per gruppi composti da circa venti persone. La prenotazione non è necessaria ma in caso di particolare affluenza la partecipazione potrebbe non essere garantita. L’iniziativa prevede un contributo libero minimo a partire da 3 euro.

Orari:

Teatro degli Illuminati: sabato 21 marzo ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (solo sabato; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Piano nobile di Palazzo Bufalini: sabato 21 marzo ore 15:00-18:00 (solo pomeriggio); domenica 22 marzo ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Si ringrazia per la collaborazione: Comune di Città di Castello, So.Ge.Pu. S.p.A., Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello, Gruppo Comunale Protezione Civile di Città di Castello, ARIRE Radioamatori di Città di Castello.

Per ulteriori informazioni: mail cittadicastello@gruppofai.fondoambiente.it, pagina Facebook e Instagram Gruppo FAI Città di Castello, sito www.giornatefai.it