Giornate Europee del Patrimonio, a Corciano visite alla Necropoli di Strozzacapponi

“La visita consentirà ai turisti di fare esperienza del valore del genio creativo dell’uomo, di cui il sito archeologico è eccezionale testimonianza poiché rivela gli aspetti della vita, della morte e delle credenze religiose degli antichi etruschi”.

Così Marta Custodi, assessore alla Cultura e Promozione Turistica di Corciano (Scuola, Infanzia, Europa, le altre deleghe – ndr) annuncia le aperture straordinarie serali, previste il 4 e 5 agosto, della Necropoli di Strozzacapponi.

“Si tratta – aggiunge – di eventi straordinari promossi nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio per il 2018, ‘Anno europeo del patrimonio culturale: l’arte di condividere’, un tema che valorizza una sezione del patrimonio culturale diffuso nel nostro territorio, depositario di significative testimonianze di storia, arte ed archeologia”.

Le visite guidate, a cura dell’archeologo Luca Pulcinelli, si protrarranno per 3 ore (20.00-23.00). Quello di Strozzacapponi non è l’unico sito per il quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria ha previsto delle aperture straordinarie, nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2018 e delle Giornate Europee del Patrimonio. Gli eventi vanno da Perugia a Spoleto, da Gubbio ad Assisi, in un arco temporale che arriverà fino a settembre, ma sempre con ingresso gratuito.

“L’’iniziativa – conclude Marta Custodi – attesta l’impegno dell’Amministrazione nella riapertura del sito, chiuso ormai da quasi due anni”.

