Giornate europee del patrimonio, 2 giorni di iniziative in Umbria - Tuttoggi.info

Anche quest’anno, sabato 23 e domenica 24 settembre, tornano le Giornate europee del patrimonio: gli appuntamenti in Umbria

Anche quest’anno, sabato 23 e domenica 24 settembre, tornano le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di fare apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale In Italia aderiscono all’iniziativa moltissimi luoghi della cultura, tra musei, gallerie, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi. Un’offerta culturale estremamente variegata basata su un tema di riflessione comune, ogni anno diverso, e con un calendario che supera i mille eventi su tutto il territorio nazionale. Il tema scelto per il 2023 è Patrimonio InVita.

Di seguito le iniziative programmate dai vari siti facenti parte della Direzione regionale musei dell’Umbria:

Museo archeologico nazionale dell’Umbria

(p.zza Giordano Bruno, 10, Perugia)

Sabato 23 settembre

ore 17:00 Conferenza del Dott. Paolo Vitellozzi, Esperto di glittica, “Magorum artes, Magia, astrologia e religiosità popolarein età imperiale”. A seguire visita guidata alle gemme della collezione Guardabassi. Ingresso libero per i partecipanti alla conferenza dalle 17:00 alle 18:00.



ore 21:00 apertura serale dalle ore (19:30-22:30)

Visita guidata “Perugia Etrusca e Romana”. Biglietto ad 1 euro con maggiorazione di 1 euro per Emilia Romagna.



Domenica 24 settembre

ore 17:00 Conferenza del Dott. Samuele Ranucci, Segretariato Regionale Mic per l’Umbria e responsabile del monetiere del Manu, “Ritrovamenti monetali nei grandi laghi dell’Italia centrale: due casi di studio dal Trasimeno e dal lago di Bolsena a confronto”. A seguire visita guidata al monetiere. Ingresso libero per i partecipanti alla conferenza dalle 17:00 alle 18:00.

Museo paleontologico di Pietrafitta

Sabato 23 settembre

Mattina laboratorio didattico per bambini dai 3 anni in su e visita guidata alle ore 10.00. Bigliettazione ordinaria.

Pomeriggio laboratorio didattico per bambini dai 3 anni in su e visita guidata alle ore 16.00. Bigliettazione ordinaria.

Ipogeo dei Volumni-Necropoli del Palazzone

Per la prima volta, con la collaborazione e il sostegno delle associazioni AUSRU e Gruppo Archeologico Perusia, l’Ipogeo dei Volumni proporrà due video in Lingua dei segni italiana realizzati da Mauro Santacroce, Moira Pompili e Andrea Bettocchi (testi di Maria Angela Turchetti), che illustrano in sintesi la celebre tomba dei Velimna, nota appunto come Ipogeo dei Volumni, e le recenti novità riguardanti la porta dell’Ade dipinta sull’urna di Anth Velimna. Gli strumenti multimediali, dopo la presentazione, saranno disponibili sui siti social istituzionali e in loco per la visione del pubblico interessato. In occasione della presentazione verrà effettuata una visita guidata appunto in Lis. Nelle giornate di sabato (ore 18,30) e domenica (ore 10,30) inoltre, gruppi, famiglie, adulti e bambini,potranno partecipare alle visite guidate a cura del personale dell’Ipogeo dei Volumni.

Sabato 23 settembre

ore 16,00 – Presentazione video in Lis

Saluti istituzionali.

Interventi:

Giorgina Drinoczi, presidente AUSRU

Barbara Venanti, presidente Gruppo Archeologico Perusia

Maria Angela Turchetti, direttrice Ipogeo dei Volumni

Presentazione video di Mauro Santacroce, interprete Lis

A seguire visita guidata in Lis

Ore 18,30 – Ipogeo InVita: visita guidata all’ Ipogeo dei Volumni e Antiquarium del Palazzone, a cura del personale

Domenica 24 settembre

Ore 10,30 – Ipogeo InVita: visita guidata alle famiglie del Palazzone e ai depositi del Palazzone, a cura del personale

Museo archeologico nazionale di Orvieto

Sabato 23 Settembre 2023

dalle ore 15.30 alle 18.00 visita immersiva con Visori Oculos ai resti del Tempio del Belvedere, Giardini Pubblici in Piazza Cahen, Orvieto, per scoprire, grazie alle nuove tecnologie le intenzioni e le caratteristiche architettoniche originarie della struttura templare. La visita proseguirà nelle sale del museo, aperto per l’occasione fino alle 22.30, per ammirare le molte terrecotte architettoniche conservate del tempio.

Domenica 24/09/2023

Visita guidata alle ore 15.30 e alle 17.30 a cura del direttore Giorgio Rocca

Per info 0763 341039

Necropoli del Crocifisso del Tufo

Sabato 23 settembre

ore 17 visita guidata “Passeggiata tra la storia” (apertura diurna ore 15-19)

ore 19.30-22.30 Apertura straordinaria notturna

Domenica 24 settembre (il sito resterà aperto fino alle ore 19)

ore 17 visita guidata “Alla scoperta della Necropoli del Crocifisso del Tufo”

Area archeologica di Carsulae

Sabato 23 settembre

– ore 16.30: dialogo tra Vincenzo Scalfari e Filippo Coarelli sull’archeologia e sulla figura dell’archeologo visti da una prospettiva molto ampia.

ore 21.00: apertura notturna e visita guidata sulle novità emerse l’ultima campagna di scavi a cura di Astra onlus.



Domenica 24 settembre:

– ore 16.00: “Barando con le noci. Giochi e giocattoli nell’antichità” presentazione del progetto a cura di Elisa Laschi in collaborazione con il Dipartimento Nazionale Cultura AICS, alla scoperta dei giochi e giocattoli nell’antichità partendo da reperti conservati presso il Centro visita di Carsulae, come la tabula lusoria e il frittillus.

A seguire “A caccia della mosca di bronzo” laboratorio ludico-didattico dedicato ai giochi dei bambini in età romana a cura di Amodì (età dai 5 ai 10 anni).

Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto

Sabato 23 settembre

ore 16.30: presentazione del progetto “Barando con le noci. Giochi e giocattoli nell’antichità” a cura di Elisa Laschi in collaborazione con il Dipartimento Nazionale Cultura AICS, una mostra tattile alla scoperta dei giochi e giocattoli nell’antichità partendo da corredi di sepolture di bambini e bambine del mondo antico, tra cui la bambola di Crepereia Tryphaena e il sonaglio della bambina sacerdotessa di Piazza d’Armi di Spoleto. I giochi saranno riposti in bauli ed armadi da aprire ed esplorare, esposti per essere toccati e accostato ad effetti video e sonori, per una esperienza inclusiva e coinvolgente.

ore 17.30 presso la sala dell’ex chiesa di Sant’Agata “Costellazione della civetta. Riflessioni sulla bellezza, sul tempo, sul dono” a cura di Antonio Capaccio. Proiezioni, interventi musicali e dialoghi su arte, letteratura e musica, con la partecipazione di Serafino Amato, Tommaso Massimi, Marcello Rosa, Mimmo Grillo, Alef Grillo, Andrea Piccardo. A seguire concerto di Marcello Rosa (trombone) e Natalino Marchetti (fisarmonica).

Domenica 24 settembre: visita alla mostra “Barando con le noci. Giochi e giocattoli nell’antichità”.

Museo nazionale del Ducato di Spoleto – Rocca Albornoz

Tempietto sul Clitunno

Sabato 23 settembre

Rocca Albornoz

dalle ore 19.15 alle ore 22.15 – Apertura serale

19:00 Letture: omaggio all’artista greca Eleni Boukoura Altamoura

20:00 Visita guidata Una serata con Lucrezia

21.00 Concerto Antiche arie e danze di Spoleto Archi Ensamble

Tempietto sul Clitunno

dalle ore 19.30 alle ore 23.00 – Apertura serale

19.30 Visita guidata Il Tempietto sul Clitunno patrimonio UNESCO

21.00 Concerto Una Banda al Museo della Filarmonica “F.M. Ferri” Città di Marsciano

Domenica 24 settembre

Rocca Albornoz

11.00 – Laboratorio creativo Nei panni di Lucrezia

Tempietto sul Clitunno

15.30 – Attività ludica Tutto il bello di Campello

Gubbio. Palazzo Ducale di Gubbio

Sabato 23 settembre, ore 18,00

ore 18 – Inaugurazione della mostra documentaria Di carta, di ceralacca e di piombo realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Gubbio. L’esposizione durerà fino al 7 gennaio 2024)

ore 19 – Visita al cantiere del Teatro romano e al nuovo allestimento del Palazzo Ducale con aperitivo e piccolo buffet. Costo 15 €, 11 € minorenni. Prenotazione obbligatoria allo 075 9275872

Castello Bufalini

Sia sabato 23 che domenica 24 settembre 2023

Ore 15,30 / 16,30 / 17,30 – La sera di san Lorenzo 1623 – Omicidio a Cospaia

Visita a tema con il racconto dell’omicidio di Ottavio Bufalini a Cospaia narrato attraverso le voci dei protagonisti del tempo, così come si possono leggere nel processo che seguì ai fatti – interventi teatrali a cura di Astra APS

Numero massimo di partecipanti per ogni turno: 20 persone

Prenotazione consigliata tel. 075 856115

Sabato 23 settembre 2023

Ore 21.00 – Una banda al Museo 2023, concerto della Filarmonica “F. Giabbanelli” di Selci

in occasione dei 18 anni della Associazione Amici dei Musei “Porta dell’Umbria” – San Giustino. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni stornelli in ottava rima sulla storia della Repubblica di Cospaia.

Prenotazione consigliata tel. 075 856115