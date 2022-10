Giornate d'Autunno, con il Fai sul “tetto” del Trasimeno - Tuttoggi

Di grande interesse la parrocchiale; di forma rettangolare, è a navata unica con una piccola cappella laterale, dove si trova il fonte battesimale. Ai lati dell’unico altare, dedicato a S. Lorenzo, vi sono due nicchie, contenenti i simulacri di S. Giuseppe (a sinistra) e della Vergine Immacolata (a destra). Ma quello per cui merita la visita è l’affresco, di scuola umbra, con la Vergine col Bambino tra S. Sebastiano e S. Antonio abate. Oggetto degli studi di Elvio Lunghi, l’affresco potrebbe avere derivazioni o paternità più illustri della generica “Scuola Umbra”, per la fattura dei personaggi, la scelta di inserire il gruppo in un fondale con paesaggio e anche gli angeli in alto tradiscono una mano felice.

C’è chi dice che Greppolischieto sia il risultato della fuga degli abitanti dell’antica Città di Fallera che, abbandonato il loro primo insediamento costruirono il castello. Ancora oggi, inoltrandosi nei fitti boschi, tra Castiglion Fosco e Greppolischieto, si raggiunge Fallera, che appare come un antichissimo insediamento di epoca preistorica o protostorica. Dal 1925 si sono eseguite ricerche archeologiche, che hanno portato alla luce i resti di una fortificazione che gli archeologi tendono a definire Castelliere (o costruzione collettiva), risalente all’Età del Ferro.

Oltre alla visita del Castello il FAI propone un percorso di Trekking in collaborazione con l’associazione “Anello del Fiume d’Oro” per visitare il sito archeologico e scoprire la natura circostante. Tre passeggiate di circa 2 km che necessitano di scarpe e abbigliamento idoneo e che partiranno direttamente dal punto di ritrovo (Sabato 15 Ottobre ore 15.30 – Domenica 16 Ottobre ore 10.00 e ancora alle 15.30).

Dal sito, in chiara posizione strategica, è possibile avere un controllo completo dell’accesso alla valle del Nestore dall’orvietano, attraverso la vallata di Greppolischieto e Fersinone, chiusa sullo sfondo dal Monte Peglia, nonché la piena visuale delle sponde meridionali del Trasimeno.

Durante le visite sarà possibile degustare e acquistare olio e vino del territorio piegarese, una commistione fra arte, cibo e natura organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Quest’anno non è più necessaria la prenotazione per partecipare alle giornate del FAI, ma i volontari invitano a presentarsi comunque ai “banchetti” negli orari indicati per fruire al meglio dell’attività dei giovani narratori ed immergersi nella bellezza naturalistica ed architettonica.