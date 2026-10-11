Giornata vittime lavoro, Calderone "Sicurezza si costruisce intervenendo prima" - Tuttoggi.info

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Giornata vittime lavoro, Calderone “Sicurezza si costruisce intervenendo prima”

ItalPress

Giornata vittime lavoro, Calderone “Sicurezza si costruisce intervenendo prima”

Dom, 11/10/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione rappresenta la prima e più importante forma di tutela della vita e della dignità delle persone. La sicurezza sul lavoro si costruisce intervenendo prima. Prima che si verifichi un incidente. Prima che un rischio si trasformi in una tragedia. Prima che una famiglia debba fare i conti con una perdita irreparabile. È questa la direzione che il Governo ha scelto di rafforzare con il decreto-legge n. 159 del 2025, il più ampio intervento organico in materia di salute e sicurezza sul lavoro dagli anni del Testo Unico. Un provvedimento che ha aperto nuove direttrici di azione, valorizzando formazione, innovazione, prevenzione, qualificazione delle imprese, incentivi agli investimenti in sicurezza e strumenti sempre più efficaci per individuare e gestire i rischi prima che producano conseguenze”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone in un video inviato all’Anmil, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime sul Lavoro.

trl/mca3 (fonte video: Ministero del Lavoro)

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