Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella all'Altare della Patria - Tuttoggi.info

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Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella all’Altare della Patria

ItalPress

Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella all’Altare della Patria

Mer, 04/11/2026 - 13:03

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ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria.
Il capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.
All’Altare della Patria erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, i vertici di Forze armate e di Polizia.

sat/gtr
(fonte video: Quirinale)

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