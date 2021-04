In occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, arriva l’appello della presidente del Senato Elisabetta Casellati: “Prendervi del tempo per uno screening medico o un esame diagnostico non significa sottrarlo al lavoro, alla casa o ai figli. Significa invece compiere un enorme gesto d’amore verso la vita. Che è il bene più prezioso”.

mgg/trg