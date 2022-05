Giornata Nazionale del Sollievo, iniziative all'ospedale di Terni - Tuttoggi

La formazione

Sul fronte della formazione, il dottor Ubaldo Pennesi, nell’ambito delle attività del Centro di formazione, dal 2018 organizza il ‘Corso per operatori della speranza’. Appuntamento che anche quest’anno è inserito nel Piano di formazione aziendale, programmato per settembre-ottobre 2022. Il corso, strutturato in 22 ore, è organizzato in incontri settimanali ed è finalizzato alla umanizzazione delle cure e al miglioramento dell’approccio relazionale con pazienti cronici.

Oncologia

Inoltre, il reparto di Oncologia Medica diretto dal dottor Sergio Bracarda, ripristina l’attività in presenza di ‘Simoultaneous Care’, il progetto di presa in carico precoce di pazienti complessi in una prospettiva di collaborazione con le reti di assistenza domiciliare e Hospice. Inoltre, è sempre attivo l’ambulatorio di “Counseling Psicologico”, gestito insieme ai colleghi della Psicologia ospedaliera.