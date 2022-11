Giornata Nazionale degli Alberi, 54 piante messe a dimora dal Comune di Città della Pieve - Tuttoggi

“Andiamo avanti per costruire una città sempre più verde e a misura di bambino – ha detto il primo cittadino -. Dai nuovi alberi, alla cura dei giardini, alle aree verdi e ai parchi, sono tanti i progetti che stiamo realizzando per raggiungere questo obiettivo, anche alla partecipazione dei cittadini e dei più piccoli. Sono proprio i bambini infatti i protagonisti del cambiamento, da coinvolgere e sensibilizzare maggiormente sui temi ambientali. E’ ancora più significativo celebrare e contare i nuovi nati e abbinare a ogni bambino anche una nuova pianta, simbolo di vita e di speranza”.

Per questo, il Comune di Città della Pieve ha voluto celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi mettendo a dimora uno degli alberi previsti per i nuovi nati del 2022. “Un modo – per l’Amministrazione – per rendere ancora più coinvolgente e significativa per la cittadinanza la partecipazione attiva alla tutela ambientale”.