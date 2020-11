Giornata Mondiale violenza sulle donne, anche Castiglione del Lago illumina di rosso Palazzo della Corgna - Tuttoggi

Castiglione del Lago aderisce alla giornata del 25 novembre, illuminando di rosso Palazzo della Corgna e organizzando una giornata di incontri online

L’Amministrazione Comunale, con l’impegno

dell’Assessorato alle Pari Opportunità guidato dall’Assessore Elisa

Bruni e la collaborazione della Commissione inerente presieduta da

Rosella Paradisi, aderisce all’iniziativa del Centro Pari Opportunità

della Regione Umbria per la Giornata mondiale contro la violenza sulle

donne.

Nella giornata del 25 novembre, come avviene in tutta l’Umbria,

l’Amministrazione illumina di rosso uno spazio simbolico della città,

Palazzo della Corgna, per ricordare a tutte le donne che si trovano a

combattere contro la violenza che non sono da sole.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre organizzato una tavola rotonda

online che vedrà l’alternarsi di diversi momenti. Dopo i saluti

istituzionali del Sindaco Matteo Burico e della Vicesindaco Andrea

Sacco, la diretta prevede un confronto sulla tematica della Giornata con

professionisti del settore e autori. Durante il pomeriggio verranno

trasmesse registrazioni di associazioni del territorio sensibili al

problema, che presenteranno un programma da proporre in presenza, quando

i tempi lo consentiranno, affinché il 25 novembre non finisca con questa

giornata ma prosegua durante tutto l’anno. Sarà in seguito presentato il

Centro Anti Violenza Maria Teresa Bricca, centro territoriale

dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, per concludere infine la giornata

con monologo di Angelica Pula tratto dal testo di Serena Dandini “Ferite

a morte”.

Tutti i servizi della Rete preposta alla prevenzione e al contrasto

della violenza di genere sono sempre operativi ed è possibile

contattare, anche in anonimato, 24 ore su 24, il Numero Verde Regionale

800861126: rispondono le operatrici dei centri antiviolenza per

garantire ascolto, accoglienza e ospitalità nelle emergenze nei Centri

più vicini.