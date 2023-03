Giornata mondiale dell’acqua, agli studenti di Castiglione oltre 2000 borracce con il logo del Comune

“Il Comune di Castiglione del Lago anche in quest’occasione – afferma l’assessore all’ambiente Fabio Duca – dimostra la piena consapevolezza della necessità di adottare tutte le misure e le azioni utili a scongiurare, anche con il nostro piccolo contributo, gli sciagurati effetti che i cambiamenti climatici stanno determinando nel pianeta e nella quotidianità di ognuno di noi“.

L’iniziativa poi si innesta perfettamente con la mostra “L’impronta dell’acqua” dell’artista Roberto Ghezzi, promossa da ARPA Umbria con il supporto della Fondazione Perugia, ospitata nelle splendide sale rinascimentali di Palazzo della Corgna fino al 16 aprile con la supervisione scientifica della dott.ssa Rosalba Padula. Un progetto culturale e ambientale che ha l’obiettivo di introdurre nuove forme di progettazione, nuove modalità di produzione scientifica e artistica, nuovi linguaggi liberi e innovativi per parlare del lago Trasimeno. Mostra a cui, il 22 marzo, parteciperanno attivamente anche alcuni alunni delle scuole primarie del capoluogo.

Il tutto prende spunto dalle celebrazioni previste nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Acqua per l’anno 2023 e coincide con l’inizio della Conferenza ONU sull’Acqua, prevista a New York per i giorni 22-24 marzo; l’evento è un’opportunità unica per unire il mondo nella definizione di scelte politiche ed economiche capaci di avviare a soluzione la grave crisi idrica e igienico-sanitaria in cui versa una fascia sempre più crescente della popolazione mondiale