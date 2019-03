Giornata memoria vittime mafia, le iniziative a Foligno

In occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, in programma giovedì 21 marzo, sono promosse alcune iniziative a Foligno. Alle 16, a Piazzale Atria, interverranno Rita Barbetti, vicesindaco, e i rappresenti di Libera.

Sempre domani il servizio di ristorazione scolastica proporrà nel menu a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie i prodotti di Libera Terra frutto del lavoro delle cooperative che gestiscono le terre confiscate alle mafie.

Recentemente la giunta comunale di Foligno ha deliberato la prossima intitolazione di 3 aree di circolazione nella frazione di Corvia ad altrettanti vittime della mafia. Si chiamerà “Piazzetta Caterina Nencioni” (in ricordo della bimba di appena 50 giorni morta nell’attentato a Firenze nel 1993) l’area di circolazione alla fine di via Monte Prefoglio. “Via Roberto Antiochia” (in memoria dell’agente di polizia, originario di Terni, assassinato a Palermo nel 1985 con il commissario Ninni Cassarà) sarà l’area di circolazione nella prima traversa a sinistra di “Piazzetta Caterina Nencioni”. “Via Vincenzo Grasso” (in omaggio al commerciante calabrese che fu ucciso perché rifiutava di pagare tangenti alla criminalità) sarà l’area di circolazione della prima traversa di via Monte Prefoglio.

