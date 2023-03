Giornata internazionale della donna, a Città della Pieve tre iniziative il 9 e 10 marzo - Tuttoggi

Un reading che nella sua scarna semplicità restituisce l’autentico valore del testo capace di portare gli spettatori, servendosi solo con un microfono e un leggio, ora nella Napoli del ‘600, ora nella New York anni ’20; ora negli ambienti della Resistenza, ora in quelli accademici dell’Ivy League. Prenotazioni – Fontemaggiore 075/5286651 e 075/5289555 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00, messaggio Whatsapp 353/4275107, email info@fontemaggiore.it Teatro degli Avvaloranti (solo il giorno di spettacolo) 0578/298939 dalle 19:30.

Il secondo appuntamento per la Giornata internazionale della donna in programma è l’inaugurazione della mostra “Con rabbia per amore: i miei quadri di donne” di Rita Bellatreccia, che si terrà il 10 marzo alle ore 17:00 nella Sala lettura della Biblioteca Comunale Francesco Melosio. L’esposizione sarà visitabile dal 10 marzo al 10 aprile 2023. A seguire si svolgerà la presentazione del libro “Rosso di Tiro, Blu d’Oltremare. Una storia fiamminga” della scrittrice e pittrice Adriana Assini. Edito da Scrittura & Scritture. Dialogherà con l’autrice Monica Fanicchi.

“È una luce abbagliante – si legge nella quarta di copertina del libro – quella che attraversa i cieli grigi di Bruges, andando poi a planare sulle acque dei suoi cento canali, lungo le cui rive s’addensano le botteghe di eterni rivali: i tintori di robbia e quelli di guado. Il rosso e il blu. Su quel finire del Trecento, tra le incertezze provocate dal Grande Scisma d’Occidente, sono le continue rivalità tra i mestieri unite alle lotte sociali contro il potere dominante a tenere sempre alta la tensione nella ricca e melanconica città fiamminga. Mentre gli uomini si cimentano in proteste e guerre vere, alcune donne combattono in silenzio e senza armi ben altre battaglie: sono le dame della Compagnia della Conocchia che, in spregio dei pericoli e delle norme, s’incontrano di nascosto nelle fredde notti tra Natale e la Candelora. Si scambiano segreti e saperi, consigli e rimedi per la vita e sulla morte, ma soprattutto coltivano un grande sogno comune a tutte”.