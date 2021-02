Due targhe, a Codogno e a Roma, per ricordare tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che hanno perso la vita per il Covid-19. Sono state svelate in occasione della Giornata dei Camici Bianchi. A Roma, nella sede della Fnomceo, la targa è stata scoperta dal presidente del Senato Elisabetta Casellati.

