Giornata contro la violenza sulle donne, a Città della Pieve "Voci rosso sangue!" - Tuttoggi.info

Una lettura-concerto con Sara D'Angelo e Martina Pizziconi. Domenica 26 novembre, presso Sala Sant'Agostino di Città della Pieve

Presso Sala Sant’Agostino di Città della Pieve, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, va in scena “Voci rosso sangue”, con Sara D’Angelo e Martina Pizziconi. Una lettura-concerto in cui si alternano estratti del libro “Ferite a morte. Dieci anni dopo” di Serena Dandini e canzoni di grandi interpreti. A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale Ambaradan.

La lettura-concerto

Due Donne che hanno subito violenza, prima ancora che due artiste, si esibiscono, per ricordare a se stesse e a tutte le donne, di mettere gli occhi al proprio cuore, per imparare a guardare chi hanno di fronte, quando la violenza si insinua subdolamente nelle loro vite.

Le artiste daranno voce al dolore, ma anche alla voglia di riscatto delle donne, Sara D’angelo interpretando canzoni di donne e per le donne, Martina Pizziconi dando vita ai personaggi dell’ultimo libro di Serena Dandini, “FERITE A MORTE. Dieci anni dopo”.

I brani scelti tratteggiano diverse situazioni di violenza, quella domestica, quella che viene perpetrata su minorenni sfruttate per la prostituzione o costrette a matrimoni precoci. I racconti sono fatti in prima persona da tante donne caratterizzate, anche e nonostante tutto, dalla grande forza dell’ironia, dunque a farci riflettere sulla tragedia quotidiana dei femminicidi nel mondo sono donne capaci di strapparci perfino una risata, raccontate nella loro essenza, alcune simpatiche, altre strampalate o ingenue.

Le letture saranno intervallate dalla voce di Sara d’Angelo che, in un duetto di prosa e canto, con le sue canzoni a volte introdurrà altre completerà o arricchirà le letture di ulteriori emozioni e poesia.

Ingresso libero.