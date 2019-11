Giornalista scomparso, da due giorni ricerche serrate per trovare Giovanni Camirri

Sono ore di apprensione a Foligno per la scomparsa di Giovanni Camirri, giornalista de Il Messaggero di cui si sono perse le tracce da venerdì mattina (15 novembre). La sua auto è stata ritrovata dai carabinieri nello stesso pomeriggio nel parcheggio delle cascatelle di Belfiore, zona molto conosciuta dal 46enne folignate, che è appassionato di escursionismo.

Dalla serata di venerdì, quindi, sono in corso le ricerche da parte del personale specializzato dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e volontari, pure con l’ausilio di cani molecolari. Nella giornata di sabato in ausilio al personale da terra è intervenuto anche un elicottero per sorvolare la montagna folignate oltre al nucleo droni dei vigili del fuoco.

Chiunque avesse visto Giovanni Camirri negli ultimi due giorni è pregato di segnalarlo ai carabinieri al 112.

Ogni segnalazione può essere utile alle ricerche e a far chiarezza sulla scomparsa.

