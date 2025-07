Giornalista Scampini pubblica post dell'hater: "Purtroppo è guarita dal tumore.." - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Sabrina Scampini, giornalista Mediaset di Quarto Grado, ha denunciato pubblicamente un hater sui social. Il commento offensivo, scritto da Alessandra Allegra Pomo, recita: “Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita”. Scampini ha deciso di non restare in silenzio: ha screenshottato il messaggio e lo ha condiviso sul proprio profilo. Scampini, che in passato ha avuto un tumore, scrive: “I commenti odiosi normalmente li ignoro, altrimenti non potrei fare questo lavoro”, ha scritto su Instagram. “Però ci sono volte in cui esagerano e allora mi arrabbio”.

Scampini annuncia quindi azioni legali: “Ora denuncio la signora e spero che abbia un amico – come direbbe qualcuno – che le tolga i social e le faccia capire che persona miserabile ritrova allo specchio. Se non ha nessuno, glielo spiegheranno in tribunale”. Poi aggiunge: “Io me ne frego degli insulti, però ho anche una famiglia che non si capacita della miseria umana”, sottolineando quanto l’odio in rete possa colpire anche chi le sta vicino. E lancia un monito importante: “Ci sono altre persone che, attaccate, possono stare male ricevendo inviti alla morte e alla malattia, e questo non va bene”.

Infine, una riflessione dura ma lucida sull’uso dei social: “Lo dico sempre: c’è troppa democrazia. I social non andrebbero lasciati a tutti. Di sicuro non alla gentile signora”. Tantissimi i commenti di solidarietà alla giornalista. Un utente scrive: “Fai benissimo. Bisognerebbe accedere ai social con un documento di identità obbligatorio”. Un altro: “Che schifo, che miseria umana”. Mentre c’è chi punta il dito contro l’ignoranza: “Chi è ignorante non sa di esserlo. Avanti Sabrina, forza e coraggio”.