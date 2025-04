Giorgio Locatelli compie gli anni, gli auguri speciali di Bruno Barbieri: "Compagno di viaggio" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Giorgio Locatelli spegne oggi, lunedì 7 aprile, 62 candeline. A celebrare il compleanno del noto personaggio televisivo, anche Bruno Barbieri che ha pubblicato un tenero scatto che li ritrae insieme, lontano dagli studi di Masterchef Italia.

“Happy Birthday George. Ragaz, come on, facciamo tutti insieme gli auguri al mio grande compagno di viaggio Giorgio Locatelli”, ha scritto Bruno Barbieri a corredo dello scatto che ritrae i due giudici di MasterChef Italia in una località boschiva mentre si scambiano un tenero abbraccio con delle cascate sullo sfondo.

Un gesto che conferma, ancora una volta, il rapporto speciale che si è creato tra i tre giudici di Masterchef (Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo): “La nostra forza è sentirci anche fuori da MasterChef. È una sinergia fondata sul rispetto”, aveva detto Bruno Barbieri in una recente intervista.

Il post dedicato al compleanno di Locatelli ha fatto il pieno di like e commenti, tanti i fan del cooking show Sky Original hanno voluto fare gli auguri al giudice Locatelli: “Un augurio speciale per uno chef speciale”, ha commentato un utente.