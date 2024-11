Giorgia Meloni ieri al Quirinale, incontro "cordiale e collaborativo" con Mattarella - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - A quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ieri è stata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è trattato di un incontro, sottolineano autorevoli fonti, "cordiale e collaborativo", come confermano dal Colle.

Secondo quanto si legge sul 'Corriere della Sera' si è trattato di "un incontro riservato e segreto, confermato da fonti autorevoli della maggioranza". "Non è certo la prima volta, ma in questa fase turbolenta per il governo, con Forza Italia che ha votato assieme alle opposizioni, il faccia a faccia sul colle più alto è destinato a fare notizia e sollevare interrogativi sulla tenuta della coalizione di centrodestra", scrive il quotidiano milanese.