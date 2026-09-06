Giorgetti “Possibile crescita Pil 1%, Italia si è dimostrata resiliente” - Tuttoggi.info

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Giorgetti “Possibile crescita Pil 1%, Italia si è dimostrata resiliente”

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Giorgetti “Possibile crescita Pil 1%, Italia si è dimostrata resiliente”

Dom, 06/09/2026 - 17:02

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CERNOBBIO (ITALPRESS) – “L’economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell’impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell’impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all’1%”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio. “Non avremo fatto i fenomeni, però la
barca è rimasta in galleggiamento – prosegue -. E vi posso assicurare che l’Italia è molto più rispettata all’estero che in patria”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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