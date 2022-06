ROMA (ITALPRESS) – Si è aperto un dibattito per “individuare ulteriori e più incisivi strumenti per mitigare il prezzo dei carburanti”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Question Time alla Camera. “E’ in corso una indagine conoscitiva per verificare l’anomalia sull’andamento dei prezzi dei carburanti praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione”, ha aggiunto.

– foto agenziafotogramma.it –