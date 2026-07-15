Gioielliere condannato, Salvini "Chiediamo la grazia per Mario Roggero" - Tuttoggi.info

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Gioielliere condannato, Salvini “Chiediamo la grazia per Mario Roggero”

ItalPress

Gioielliere condannato, Salvini “Chiediamo la grazia per Mario Roggero”

Mer, 15/07/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – “In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero. Chiediamo la grazia per lui! Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Ritengo ingiusta questa condanna”. Lo dice, in un video su Instagram, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in merito alla vicenda del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori che avevano assalito il suo negozio nel 2021.
fsc/azn
(Fonte video: Profilo Instagram @matteosalviniofficial)

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