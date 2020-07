"Giochiamo intorno al Lago", a Passignano i Centri estivi per bimbi dai 3 agli 11 anni - Tuttoggi

Il Comune di Passignano Sul Trasimeno, in collaborazione con Frontiera Lavoro Coop.Soc. Coop. promuove i centri estivi “Giochiamo intorno al Lago”, dedicati a bimbi dai 3 agli 11 anni.

“Dopo un lungo periodo di lockdown tra le mura domestiche, tornare all’aria aperta con altri bambini e ricominciare a giocare e a socializzare, non solo rinforza il sistema immunitario – come afferma Crystèle Ferjou, pioniera transalpina della “materna en plein air” – ma, attraverso il contatto con il vento, l’aria e l’acqua, nonché grazie al movimento, diminuisce lo stress dei bambini procurando loro una sensazione di benessere.”

I bimbi, che avranno come punti base l’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago e la Scuola Materna Statale di Passignano, attraverso uscite e passeggiate sul territorio verranno accompagnati alla scoperta delle leggende del Lago Trasimeno, Agilla e Trasimeno e della “Battaglia di Annibale”.

Potranno inoltre divertirsi in spiaggia e in piscina oltre a dedicarsi a laboratori creativi per stimolare la fantasia, la creatività, l’attenzione e la manualità, sempre sotto la guida di personale professionale.

I centri estivi saranno svolti nel pieno rispetto di tutte le normative anticovid prescritte sia a livello nazionale che regionale

Per info e iscrizioni Erika Chierico Coordinatrice dei Laboratori erikachierico@frontieralavoro.it 3207681394 / Ufficio Servizi Sociali 0758298032