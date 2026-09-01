Giochi Mediterraneo, Tamberi "Qui per la gente, è un oro che mi mancava" - Tuttoggi.info

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Giochi Mediterraneo, Tamberi “Qui per la gente, è un oro che mi mancava”

ItalPress

Giochi Mediterraneo, Tamberi “Qui per la gente, è un oro che mi mancava”

Mar, 01/09/2026 - 23:03

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TARANTO (ITALPRESS) – “Sono venuto qui per la gente, mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto”. Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista della medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Nel calendario non era facile inserire questa gara, perché a breve sarò a Bruxelles. Sono felice di aver vinto a Taranto, anche se il mio cerchio si era completato a Budapest”, ha il fuoriclasse azzurro delle Fiamme Oro. “È stata una pista pazzesca”, ha concluso Tamberi, sottolineando il valore speciale del successo conquistato davanti al pubblico di Taranto.

xt8/mc/mca3

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